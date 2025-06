Il giornalista Marco Civoli ha parlato delle ultime vicende di casa Fiorentina a Calcissimo, su Top Calcio 24: “Dzeko ha 40 anni, Gudmundsson è un mezzo bidone, Fagioli non mi convince, Viti le ultime partite buone le ha giocate una vita fa. Fazzini non è male, ma secondo me la Fiorentina l’anno prossimo arriva ottava. A parte le battute, ho grande rispetto per la Fiorentina e bisogna fare i complimenti a Commisso, perché ha investito tanti soldi su questa società”.

“Kean ha fatto un campionato pazzesco”

Poi su Kean ha aggiunto: “Quest’anno non dico che sia esploso, ma ha fatto un campionato pazzesco e non solo per i gol segnati. È un attaccante completamente rinato, ma per il Milan vedrei meglio un centravanti un po’ più tradizionale, da area di rigore, un profilo leggermente diverso da Kean insomma”.