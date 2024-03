Il Fondo 777 vuole blindare Gilardino anche dal possibile pressing della Fiorentina: rinnovo dietro l'angolo per il tecnico

Tra i nomi per il futuro della panchina viola c'è anche Alberto Gilardino, acclamato da bomber a Firenze e osservato oggi come potenziale guida tecnica del futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport però, il Fondo 777, a capo del Genoa, è fiducioso sulle possibilità di blindare l'allenatore biellese. Tra le parti il rapporto è buono e in ottica Fiorentina l'opzione Gilardino potrebbe uscire di scena in caso di prolungamento.