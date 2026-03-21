Si è appena concluso il primo tempo della sfida tra Fiorentina e One Touch, valida per le semifinali del Torneo di Viareggio 2026. La squadra di Capparella l'hanno chiuso in parità dopo un primo tempo di grande equilibrio. E pensare che i nigeriani avevano provato ad impensierire subito i viola con un ottimo pressing alto: solo nei primi minuti la Fiorentina infatti subisce lo One Touch, crescendo con il passare del tempo. Il primo squillo viola infatti arriva soltanto al '10 con un tiro che pero non impensierisce il portiere.

La fisicità dei nigeriani mette in difficolta la Fiorentina, ma la classe dei viola si fa vedere

Nonostante i viola abbiano già superati gli avversari di quest'oggi nel girone eliminatorio, la partita di questo pomeriggio non sembra assolutamente sbloccarsi con l due squadre che hanno molte difficoltà a creare occasioni. Le piu importanti infatti arrivano nei minuti finali di primo tempo, dove probabilmente le due squadre sono un po' calate a livello di tenuta fisica. Prima i nigeriani con Agha impensieriscono Magalotti, che comunque si fa trovare pronto. Ed è sul successivo ribaltamento di fronte che arriva la piu importante occasione per la Fiorentina: Croci super il portiere ma non riesce a mettere il pallone in rete a causa di un intervento di un difensore. Dopo 2 minuti di recupero le squadre rientrano nello spogliatoio sul risultato di 0-0.

Questa la formazione della Fiorentina, scesa in campo dal 1':

FIORENTINA (4-3-1-2): Magalotti; Colaciuri, Giusto, Melani, Boskovic; Beldenti, Cianciulli, Mataran; Angeloni; Pietropaolo, Croci. All.: Capparella