Fabregas: "Fa male vedere esondare il lago di Como". Intanto, il club ha deciso che aiuterà la comunità locale

Situazione molto difficile in questo momento a Como e in generale in Lombardia. Il maltempo (che ha colpito anche Firenze nel pomeriggio) ha portato esondazioni, frane e allagamenti. Tra le città più colpite, proprio quella del lago, a ridosso della soglia critica. I Lariani, che ieri sera hanno battuto la Fiorentina, sono rientrati oggi in un territorio alle prese con una situazione critica.

Situazione critica a Como

Ai cittadini va anche il messaggio su Instagram di Cesc Fabregas, tecnico del Como: “Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, è famiglia, è comunità".

“A tutte le persone, famiglie e attività colpite voglio dire che non siete soli. Siamo con voi, e credo nella forza e nell’unione di questa città. Insieme supereremo anche questo momento e torneremo a vedere Como splendere”.

Il bel gesto del club

Inoltre, il club donerà l’intero incasso della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma per questo mercoledì, per sostenere la comunità locale in questo momento difficile.