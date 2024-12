Pizzul: "Palladino e Runjajic scelgono la strada della reciproca considerazione. Fiorentina, attenta a Sanchez"

La storica voce della Rai Bruno Pizzul ha parlato al Messaggero Veneto della partita di questa sera tra Fiorentina e Udinese. Queste le parole del giornalista e noto tifoso dei friulani:

“Raffaele Palladino e Kosta Runjaic scelgono la strada delle dichiarazioni di reciproca considerazione. L’una squadra e l’altra hanno comunque dei problemi acuiti dal numero di giocatori indisponibili e dalle prospettive di una Coppa Italia che dalle nostre parti stenta a ritagliarsi spazi di credibilità e fascino. In chiave più squisitamente tecnica e tattica va sottolineata la presenza in campo di Alexis Sanchez, del tutto inattesa nella sfida con l’Inter a San Siro. Questo nuovo esordio con la maglia dell’Udinese ha colto di sorpresa lo stesso Runjaic che nelle dichiarazioni della vigilia s’era detto contento di poter annunciare la presenza tra i convocati di un Sanchez quasi pronto. Pronto invece si era dichiarato il giocatore, tanto da voler scendere in campo, tra la meraviglia e l’entusiasmo dell’immancabile gruppo di chiassosi friulani. Come dire che il cileno potrebbe di nuovo giocare qualche scampolo di partita al Franchi”.