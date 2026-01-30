Allarme rientrato per Fortini? E anche Ranieri è destinato a rimanere. Il punto sulle trattative in uscita

Il Corriere dello Sport fa il punto delle trattative in uscita della Fiorentina. Non sono pochi i giocatori da piazzare o che hanno ricevuto offerte, ma il tempo è agli sgoccioli e non sarà facile portare a termine tutte le trattative.

Ranieri e Fortini

Dopo giorni di sondaggi e offerte di scambio da parte del Torino, sembra che l'esperienza di Luca Ranieri a Firenze sia destinata a proseguire. Anche il giovane Niccolò Fortini, nonostante le difficoltà legata al rinnovo del suo contratto, è destinare a rimanere in riva all'Arno. La società viola, di fronte ai molti interessamenti per l'esterno classe 2006, ha sparato alto (20 milioni) e non ha mai abbassato le pretese economiche, cosa che ha fatto desistere le pretendenti.

Le cessioni difficili

La cessione di M’Bala Nzola è praticamente definita. L'angolano, dopo 6 mesi al Pisa, si accaserà al Sassuolo. Resta da piazzare Christian Kouame, che ha attratto l’interesse di diverse squadre italiane e spagnole, senza che però nessuna di loro abbia fatto un’offerta concreta. Stesso discorso per Abdelhamid Sabiri, sondato recentemente dal Genoa ma ancora in cerca di una sistemazione.