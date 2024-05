Rigore netto per la Fiorentina e proteste pretestuose per i belgi. Odoi e un rosso meritato

La partita tra Club Brugge e Fiorentina è stata diretta dal turco Halil Umut Meler.

Su qualche decisione dell'arbitro i viola hanno avuto da ridire, ma c'è da dire che negli episodi chiave non ha sbagliato per nulla.

Rigore netto

Arrivano tutti nella seconda parte della gara a cominciare da Mechele che colpisce con una ginocchiata Nzola che lo anticipa sul pallone, nessun dubbio sul fatto che questo sia rigore netto.

Proteste del Club Brugge, ma perchè?

Proteste, ma non si sa perché, da parte del Club Brugge per un contatto fra Duncan e De Cuyper. E' il giocatore belga ad agganciarsi al centrocampista viola e a lasciarsi poi cadere in area gigliata.

Espulsione giusta

Espulso Odoi dalla panchina. Già ammonito in campo, poi sostituito, pensa bene di appoggiare in maniera poco amichevole il pallone su Dodo meritandosi il secondo giallo e il conseguente cartellino rosso.