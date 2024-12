Kean: "Oggi è uno scontro diretto, siamo una buona squadra e dobbiamo restare in cima"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato a Sky Sport prima della gara contro l'Inter, commentando lo stato di forma suo e della squadra viola.

"Uno scontro diretto oggi contro l'Inter"

Kean ha detto: “Se questo è uno scontro diretto tra grandi? Sì, siamo una buona squadra, adesso bisogna restare in vetta. L'Inter è una grandissima squadra, ci auguriamo di portare un buon risultato a casa”.

"Sapevo dove dovevo migliorare"

E ha proseguito: “Mi aspettavo tutto questo. Questa estate ho lavorato tanto sulle quello che dovevo migliorare. Ho molta fiducia in me stesso, so che il lavoro paga sempre. Mi auguro di poter continuare così”.