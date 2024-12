Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto a DAZN prima della gara contro l'Inter.

"Vogliamo misurarci contro i Campioni d'Italia"

Palladino ha dichiarato: “La ricetta per essere qui? Valori e motivazione, ho sempre detto che abbiamo valori umani e tecnici, ma anche motivazioni perché dal primo giorno questi ragazzi hanno dato tutto per questa maglia e devo ringraziarli per quello che hanno dato fino a ora per giocarci una partita così bella. Stasera non sarà facile contro l'Inter, ma vogliamo misurarci contro i campioni d'Italia per capire a che punto di crescita siamo”.

"Dipenderà tutto da noi"

E poi ha aggiunto: “Se è una partita diversa dalle altre? Dobbiamo curare tutti i dettagli, loro sanno difendersi bassi, attaccarti alti, sono forti in transizione, individualmente e sui calci piazzati. Si tratta di una squadra temibile. Noi l'abbiamo studiata e preparata bene, tutto dipenderà dal nostro atteggiamento. Non ci interessa soltanto la vittoria, a me interessa fare una grande prestazione, vogliamo provare a dargli fastidio”.