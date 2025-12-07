Basile: "Prendere una società per fare soldi e portarla sul baratro, perdendo denaro e diventando la peggior proprietà di sempre. Non lo capirò mai"
Dall'America non arrivano segnali, come non sono mai arrivati in situazioni di difficoltà, ma quantomeno Rocco Commisso ogni tanto si faceva vedere. Invece del presidente continua a non esservi traccia, così come non ce n'è alcuna dei vantaggi che gli starebbe portando gestire la Fiorentina in questo modo. Il giornalista Massimo Basile non se ne capacita:
"Prendere una società per fare soldi, dopo aver parlato i primi sei mesi di altro - passione, sport, vittorie - e portarla sul baratro, distruggendone il valore, perdendo l’unica cosa che per loro conta, i soldi, e tutto questo per passare alla storia come la peggiore proprietà di sempre, nella peggiore versione di Firenze di sempre.
Non lo capirò mai".
