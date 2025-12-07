Dall'America non arrivano segnali, come non sono mai arrivati in situazioni di difficoltà, ma quantomeno Rocco Commisso ogni tanto si faceva vedere. Invece del presidente continua a non esservi traccia, così come non ce n'è alcuna dei vantaggi che gli starebbe portando gestire la Fiorentina in questo modo. Il giornalista Massimo Basile non se ne capacita:

"Prendere una società per fare soldi, dopo aver parlato i primi sei mesi di altro - passione, sport, vittorie - e portarla sul baratro, distruggendone il valore, perdendo l’unica cosa che per loro conta, i soldi, e tutto questo per passare alla storia come la peggiore proprietà di sempre, nella peggiore versione di Firenze di sempre.

Non lo capirò mai".