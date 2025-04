Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli è tornato al centro delle attenzioni per il caso scommesse. Negli ultimi giorni sta palesando grande serenità, ma c'è chi non perdona quanto fatto. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha pronunciato queste parole, riportate da La Gazzetta dello Sport: “La cosa sconcertante è che nonostante tutto quello che è successo, nessuno pensa all'esempio. Evidentemente non c'è stata una comunicazione non ancora sufficiente, che necessita di essere intensificata”.

“Nell'agiatezza economica, questi ragazzi danno un pessimo esempio”

E aggiunge: “Questi ragazzi, nella loro agiatezza economica, dimostrano la loro debolezza caratteriale. Non capiscono che nonostante abbiano un patrimonio enorme, danno un pessimo esempio ai ragazzi. Il gioco d'azzardo non risparmia nessuno, si faccia luce su quello che è successo”.