La Nazione: Il nuovo mix di Palladino

Sono tre le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

L'apertura è su: “Il capitano non convocato Palladino scarica Biraghi ”Grazie per cosa ha fatto Ma è una mia decisione". Sottotitolo: “Scelta tecnica: il terzino resta a casa. Scoppia la bufera. Tutti i retroscena”. Di spalla sempre su Biraghi: “La furia dell'agente ”Cristiano e Parisi? Porto via entrambi".

Pagina 3

Si parla dell'impegno di stasera: “E intanto tocca all'Europa C'è il Lask, niente scherzi Vincere per non rischiare In porta gioca Martinelli”.

Pagina 4

Sulla probabile formazione di stasera: “La squadra anti austriaci Pongracic e Cataldi out Il nuovo mix di Palladino Kean in campo dall'inizio”. Sottotitolo: “A centrocampo Richardson e Mandragora. Convocati tre ragazzi della Primavera”. Di spalla: “Qualificazione certa Per evitare i play off è necessario vincere”.