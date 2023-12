In Europa League l'Atalanta passeggia, playoff invece per la Roma. Kokorin perde e non raggiunge la Fiorentina in Conference

Serata in discesa per l'Atalanta, che nell'ultima gara del girone di Europa League ha travolto 4-0 in trasferta il Rakow Czestochowa. Doppietta di Muriel e gol di Bonfanti e De Ketelaere per la Dea, che era già sicura di chiudere al primo posto davanti allo Sporting Lisbona. Alle 18.45 invece la Roma aveva travolto 3-0 lo Sheriff Tiraspol, piazzandosi seconda dietro allo Slavia Praga e dovendo quindi affrontare i playoff.

Notte amara invece per l'Aris Limassol di Kokorin, che in casa ha perso 3-1 contro lo Sparta Praga arrivando ultimo nel girone e non centrando nemmeno la retrocessione in Conference League.