La situazione della Fiorentina è piuttosto preoccupante: la sconfitta contro l'Udinese ha riacceso qualche fantasma in vista del prosieguo della stagione. Lo conferma anche il giornalista Fabrizio Biasin, che parla del momento della squadra viola a Tuttomercatoweb.com.

“Tutti dicono che la Fiorentina ce la farà perché…”

“Vanoli si sta giocando una salvezza molto complicata con la Fiorentina. Tutti continuano a ripetere che la squadra ce la farà: ha sicuramente la rosa migliore tra quelle pericolanti in lotta per non andare in Serie B”.

“Occhio a scherzare troppo col destino”

E aggiunge: “Probabilmente è vero ed è così, ce la farà. Ma attenzione a scherzare troppo col destino. Il cambio modulo a Udine è sembrato francamente poco logico, nonostante l'assenza di Dodô. Ha tolto sicurezze alla Fiorentina”.