L'attaccante della Fiorentina Moise Kean è attualmente impegnato con la Nazionale Italiana da assoluto protagonista. Anche perché la concorrenza è “diminuita”: il centravanti Gianluca Scamacca ieri ha lasciato il ritiro per infortunio. Gli esami hanno rilevato una fastidiosa infiammazione al ginocchio, che può compromettere la sua presenza nelle prossime partite con l'Atalanta. Il fastidio può prolungarsi, ma per ora esclude un'indisponibilità di lungo periodo: non è in pericolo, in teoria, la sua presenza contro la Fiorentina il 30 novembre. Dipenderà dall'entità dell'infiammazione.

Kean verso una maglia dal primo minuto contro l'Estonia

Intanto, tornando a Kean, le probabili formazioni di Italia-Estonia stilate da Sky Sport vedono Moise Kean in campo da titolare, con larghi Politano e Zaccagni ad accompagnarlo. Non è esclusa però l'ipotesi di una posizione inedita per l'attaccante della Fiorentina, che può schierarsi alle spalle di Retegui.