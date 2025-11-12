La Gazzetta dello Sport: Gerarchie azzerate, una pagina vuota da scrivere

Una pagina tutta dedicata alla Fiorentina da parte de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 26

La ‘rosea’ apre con: “Viola da rilanciare”. E ancora: “Cross e difesa Ecco la ricetta della Fiorentina contro la crisi". Sottotitolo: “Vanoli riparte dalle certezze: c'è bisogno del vero Gosens e di subire meno reti”. Articolo che inizia così: “Le gerarchie sono azzerate e c'è una pagina vuota da scrivere, fra necessità di salvarsi e voglia di lottare”.

Doppio per due

In taglio basso il programma che seguirà la squadra: “Oggi si torna a lavorare Doppia seduta per due giorni”.