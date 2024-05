Corriere dello Sport-Stadio: Trenta ore solo per la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina stamani: "La febbre viola". E ancora: "Italiano prepara la missione Atene". Sommario: "Il tecnico lavora per arrivare al massimo alla grande sfida del 29 con l'Olympiakos. In Grecia ottomila tifosi: arriveranno con tutti i mezzi".

Apertura destinata a: “Arthur l’ateniese gioca col destino”. Sottotitolo: “La Fiorentina spera che replichi la gara-modello con il Monza Se prendesse in mano il gioco potrebbe arginare l’Olympiakos”. In taglio basso il curioso viaggio di un tifoso: “Trenta ore solo per la Viola”. Occhiello: “Treno-nave-auto da Follonica ad Atene per vedere la finale di Conference”.

In taglio alto: “Gonzalez e Belotti opposte incognite”. In taglio basso infine: “Barak insegue un posto in finale”.