Da poco ufficiali le decisioni del giudice sportivo riguardo alla 25esima giornata di Serie A, con la Fiorentina che è stata impegnata sul campo dell'Empoli. Per la squadra viola da segnalare l'entrata in diffida per Beltran dopo l'ammonizione rimediata. Al prossimo giallo dunque, l'argentino sarà squalificato.

Nel mirino del giudice anche quello che è successo a metà gara tra il team manager viola Ottaviani e il presidente degli empolesi Corsi. Queste le decisioni:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A OTTAVIANI Simone (Fiorentina): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, discusso in modo acceso con il Presidente della squadra avversaria, reiterando tale comportamento nonostante l'invito del Direttore di gara a moderare i toni, per avere inoltre rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei collaboratori della Procura federale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CORSI Fabrizio (Empoli): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

Infine due giornate di squalifica all'ex viola Luka Jovic per una manata che gli è costata il cartellino rosso diretto durante Monza-Milan.