La Nazione: All'assalto del fortino 'Maradona'

In prima pagina del QS di oggi c'è il titolo dedicato a Napoli-Fiorentina in programma stasera: "Viola, attacco ai campioni". A pagina 2 si legge: "All'assalto del fortino Maradona: servono gli ultimi 30' di Conference". A pagina 3 altro titolo: "Italiano, è una questione di testa: 'Sfruttare il momento positivo'". A pagina 4 c'è: "Duncan torna in mediana, Nzola si riprende l'attacco". A destra si legge: "Ottobre in salita" e "Un trend da cambiare".