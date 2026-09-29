Amelia: "Mi spiace per Grosso, ma con quell'inizio... Vanoli ha fatto un miracolo"

Marco Amelia, ex portiere campione del mondo nel 2006 con l'Italia e ora allenatore, è intervenuto nel corso dell'ultima puntata de Il Salotto del Calcio andata in onda su TVL. Tanti i temi da lui toccati, tra cui anche l'andamento della Fiorentina.

Cambio di panchina inevitabile

"La Fiorentina si sta riprendendo. Mi spiace molto per Grosso, che ha avuto dei contrasti con i dirigenti e non ha potuto proseguire questo percorso che all'inizio sembrava molto bello. Il mercato della Fiorentina, secondo me, è stato fatto alla grande. L'inizio però è stato difficile e le squadre che cambiano tanto spesso lo possono avere, quindi di fronte a questo inizio difficile i nervosismi non hanno aiutato i rapporti tra le parti e hanno preferito cambiare".

Il ritorno dell'uomo del miracolo

"Sono ritornati su Vanoli, che ha fatto un'impresa lo scorso anno secondo me: un'impresa piscologica, oltre che tecnica e tattica. E' stata quella di ritirare su un ambiente che era molto depresso calcisticamente per la salvezza. I primi risultati si vedono, c'è stato il trauma del cambiamento e spesso i giocatori vengono responsabilizzati da questo. Mi auguro che la Fiorentina possa trovare una costanza di risultati, con tutto quello che ha fatto la famiglia Commisso in questi anni tra cui un centro sportivo all'avanguardia. La Fiorentina nel calcio italiano deve essere protagonista e può essere di aiuto per lo sviluppo dei giovani all'interno del Viola Park: ce ne sono tanti interessanti e mi auguro che possano arrivare alla prima squadra".