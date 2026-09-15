La Fiorentina porta bene a Mastantuono: l'argentino ritrova subito la Nazionale, ufficiale la chiamata di Scaloni

Non solo la vittoria in Coppa Italia, per Franco Mastantuono è arrivata un'altra bella notizia in serata ed è la convocazione in Nazionale da parte di Lionel Scaloni. Il ct l'aveva chiamato quattro volte finora, la prima a giugno del 2025 mentre l'ultima apparizione risale a marzo di quest'anno.

Nuovo corso Mastantuono

Il talento viola era rimasto fuori poi dai convocati per il Mondiale ma è subito rientrato nel giro, per il nuovo corso dell'Albiceleste, che in questa pausa Nazionali saluterà Messi. Viaggio intercontinentale dunque durante la maxi sosta per il numero 30 della Fiorentina, che gli ha portato subito bene.