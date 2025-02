Questione di dettagli, firme e poi ufficialità per Nicolò Fagioli, ultimo colpo della sessione invernale. Momento di scambio documenti tra Fiorentina e Juventus per il centrocampista classe 2001. Conferme sulle cifre di cui abbiamo parlato: in totale la società viola potrà pagare l'azzurro quasi 20 milioni, come riportato da Fabrizio Romano: