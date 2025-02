Fagioli alla Fiorentina, parti sempre più vicine. Ora si può chiudere! Le ultime novità e i dettagli dell'operazione

La Fiorentina accelera e punta a chiudere per Nicolò Fagioli dalla Juventus. La trattativa si potrebbe in queste ultimissime ore del calciomercato invernale, con la società viola che, come riporta tuttomercatoweb.com ha alzato la proposta arrivando fino a un'offerta complessiva da 16 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Siamo molto vicini alle richieste dei bianconeri. Le parti sono più vicine che mai, l'affare si può davvero chiudere. Ci siamo.