Cornacini: "Mi ricordo che quando Corvino lavorava per la Fiorentina aveva seguito da vicino Perri, portiere del Lione"

Dopo il terremoto in casa Lione, le squadre europee iniziano a guardare in casa del club francese per capire le occasioni sul mercato. Per provare ad iniziare a coprire il pesante passivo di debiti che altrimenti lo potrebbe condannare a lasciare la Ligue 1, infatti, il Lione potrebbe svendere i suoi migliori giocatori.

Tra questi c'è il portiere Lucas Perri, brasiliano classe ’97, con la cittadinanza italiana e già accostato alla Serie A. Il suo agente, Leonardo Cornacini, ha parlato a Sportitalia della sua situazione, svelando anche un retroscena che riguarda la Fiorentina:

"Lucas è un giocatore che ha sempre attirato l’attenzione del mercato italiano. Ricordo che il direttore Corvino e Claudio Chiellini furono i primi ad apprezzare le qualità di Lucas, da quando era nella Nazionale Brasiliana U20 (al tempo Corvino e Chiellini lavoravano per Fiorentina e Juventus, n.d.r.). Passaporto italiano? Sì, avere la cittadinanza italiana rende molto più semplice l’eventuale approdo in Italia”.