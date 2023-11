"Adesso che sta bene vedrete il vero Mina. Sa di partire dietro Quarta ma vorrà sicuramente dimostrare il suo valore"

Quest’oggi Mauro Mauri, l’agente che porto Yerry Mina a Barcellona, ha rilasciato una breve intervista a Radio Bruno per analizzare l’inizio di stagione del colombiano. Queste un estratto delle sue parole:

"Effettivamente l’infortunio che ha avuto si è rivelato più lungo del previsto, dai tempi che ha avuto per tornare disponibile credo sia stato qualcosa di importante. E’ chiaro che ci si aspettava di vederlo disponibile già a settembre ma ora che è tornato speriamo che non abbia altre problematiche, ad esempio ricadute a livello muscolare. Ne avevo già parlato in precedenza, Yerri non è un calciatore che nella sua carriera ha avuto infortuni importanti: ricordo che al Palmeiras stette fuori a lungo ma perchè si fratturò un piede, niente di muscolare. Da quando però è passato in un campionato fisico come quello inglese, essendo un giocatore di grande stazza è normale che, con il passare degli anni, i suoi muscoli si siano sforzati e possano essere diventati più fragili rispetto al passato”

Ha commentato l’esordi di Mina da centravanti aggiunto: “Devo dire che non mi ha sorpreso tanto, perché in zona gol è abile e soprattutto molto forte di testa. Posso dire che è stata una scelta che ci poteva stare, visto le dinamiche della partita, anche se chiaramente fare gol non è il so mestiere.”.

Ha poi concluso: “Caratterialmente è un giocatore forte, voleva fortemente venire in Italia. Penso che la Serie A per lui sia un punto importante, perché ha voglia di dimostrare ancora quale sia il suo valore. Sono convinto che sappia di essere dietro a Quarta nelle gerarchie di italiano ma credo che abbia la voglia e anche le possibilità per ritagliarsi un ruolo da titolare. Lui ha sempre voluto potersi esprimere nel calcio italiano. Avendo avuto diverse esperienze in Europa non penso ci metta tanto ad adattarsi a questo calcio. Sono meccanismi che lui ha nelle corde”.