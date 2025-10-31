Sul momento difficilissimo in casa Fiorentina, il giornalista Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale YouTube: “Ancora una volta Pioli ha cambiato la conformazione del suo centrocampo, optando per qualcosa di più muscolare. Il problema è che, nel momento in cui la partita era normale, la Fiorentina è stata anche tutto sommato ordinata. Non creava dei pericoli, semmai dei pensieri all'Inter. Poi però si sono alzati i ritmi e gli ospiti si sono completamente sciolti”.

“Non vincere per nove partite di fila è qualcosa di imbarazzante”

“Il fatto che la Fiorentina abbia perso 3-0 con il suo portiere, De Gea, per distacco migliore in campo… sintetizza tutto questo. Ed è difficile capire come uscirne, le speranze e i sogni si sono trasformati in incubi. Non aver ancora vinto dopo nove giornate è qualcosa di imbarazzante e il livello delle soddisfazioni della Conference è diverso da quanto richiede il campionato”.

“L'unico appiglio il calendario. Anche se la Fiorentina è mancata anche in altre partite”

“Forse la cosa migliore in questo momento è il calendario. Perché non può assolutamente dev'essere un alibi, ma quello iniziato non era un calendario facile. Eppure la Fiorentina è mancata pure in delle partite che avrebbe dovuto vincere”.