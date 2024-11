Profondo rosso Juventus: chiuso il bilancio del 2024 in perdita per circa 200 milioni e in peggioramento

Come riporta il sito specializzato calcioefinanza.it, con oltre il 99% dei voti favorevoli, l’assemblea degli azionisti della Juventus ha ufficialmente approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2024.

L'esercizio ha fatto registrare un rosso pesante e in crescita pari a 199,2 milioni di euro. Il risultato è in peggioramento di oltre 75 milioni di euro rispetto all’esercizio 2022/23, che si era chiuso in perdita per 123,7 milioni.

Il fatturato della società bianconera è stato pari a 394,6 milioni di euro (contro i 507,7 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023), mentre i costi sono diminuiti scendendo a quota 570 milioni (606,9 milioni nel 2022/23).