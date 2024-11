Il Corriere Fiorentino: La svolta di Commisso sul Franchi

Sul Corriere Fiorentino c'è spazio sia per la questione Franchi che per quella del campo, con il titolo in prima pagina: “Sfida ai campioni. Portieri, italiano, bomber. Quanto talento in Fiorentina-Inter". A pagina 6: “Franchi, i viola scrivono a Funaro per accedere al project financing”. A pagina 13: “Sfida ai campioni. Grandi portieri, giovani italiani, bomber di razza e motorini sulle fasce. I talenti di Fiorentina-Inter e le chiavi per tentare di battere i più forti”.