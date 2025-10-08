Masini: “Gudmundsson e Fagioli da recuperare, possono fare la differenza. Palladino? La delusione è stata mancare la Champions per pochi punti”

Cantante e tifoso viola, Marco Masini ha parlato a Radio Sportiva analizzando il momento della Fiorentina e commentando varie tematiche relative all’avvio di stagione della squadra di Pioli.

’Fiorentina in difficoltà, con la Roma però…’

“L’inizio della Fiorentina è il peggiore nell’era dei 3 punti e noi tifosi siamo delusi e tristi per la situazione. Sono triste per Pioli, che credo si sarebbe aspettato un avvio migliore, ma penso sia sempre l’uomo migliore per uscire dalla crisi con la sua esperienza. Ora non serve fare niente di più che stare vicini ad allenatore e squadra per uscirne tutti insieme. Quando sei in crisi la sfortuna è la migliore alleata, la Fiorentina è in difficoltà. Con la Roma si è vista un’organizzazione diversa in campo, ma non quel salto di qualità incredibile che ha fatto intendere che vedremo partite di tutt’altro spessore, ci sono tante cose da migliorare, in primis il movimento senza palla”.

‘Credo nelle potenzialità della rosa viola’

“Palladino? C’è stata la grande delusione di essere arrivati a tre punti dalla Champions e di averla mancata per qualche partita così e così, contro squadra che sarebbero state benissimo alla portata della Fiorentina. Molti addetti ai lavori e tecnici hanno dato un voto positivo al mercato estivo viola, credo quindi che la squadra abbia delle potenzialità. Sono stati confermati calciatori come Gudmundsson e Fagioli, che devono essere recuperati e potrebbero dare la svolta, sono stati acquistati per fare la differenza. La Fiorentina non è una squadra che può lottare per il terzultimo posto, ci sono grandi margini di miglioramento... la Fiorentina ora deve diventare grande, credo molto nelle potenzialità della squadra”.