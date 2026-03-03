Vanoli loda Paratici: "Un super direttore". Ma il diesse è convinto dell'allenatore?

Dopo la partita persa dalla Fiorentina contro l'Udinese, il tecnico viola, Paolo Vanoli non si è lasciato l'occasione di lodare il diesse Fabio Paratici. “Adesso abbiamo un super direttore” ha detto l'allenatore in merito.

E Paratici che pensa?

Casomai, sottolinea La Gazzetta dello Sport, bisogna capire se Paratici è convinto di Vanoli. Perché questa squadra, più svuotata e molle che scarsa, ha bisogno di cambiare rotta per raggiungere la meta.

Tecnico di passaggio

Inutile dire che, vada come vada questa stagione, Vanoli sembra più un tecnico di passaggio che una persona con la quale impostare un progetto pluriennale.