Fiorentina, il saldo è ancora una volta positivo! Ecco di quanto

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulle cifre spese dalle squadre di Serie A nell'ultima finestra di mercato. La Fiorentina vede il suo saldo in verde per 3,5 milioni di euro, a fronte di 64,5 milioni guadagnati dalle cessioni e 61 milioni spesi.

La società viola si colloca al penultimo posto tra le società in positivo, solo davanti all'Inter. Domina la classifica in positivo l'Atalanta (+67 mln), seguita dalla Roma (+62,5 mln). Anche la Juventus chiude in positivo (+14,9 mln), mentre il Milan chiude con un passivo di 37 milioni.