Due rinunce tra le fila viola al Mondiale U20 per continuare la stagione con la Fiorentina

Come scrive La Nazione, sarebbero stati due i giocatori della Fiorentina a rinunciare al Mondiale U20 che prenderà il via il 27 settembre in Cile per continuare la stagione con la maglia viola.

Chi ha rinunciato

I no sono arrivati da Tommaso Martinelli, secondo portiere viola, e Niccolò Fortini, che ancora si deve riprendere al 100% dopo l'infortunio di fine scorsa stagione.

Scelta condivisa

Nessuno dei due andrà in nazionale. Una scelta presa insieme da Fiorentina e FIGC e che hanno fatto anche altre società con i rispettivi convocati.