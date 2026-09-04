Inizio in salita per il viola in prestito Rubino, Cioffi: "Niente di preoccupante, ma è un infortunio fastidioso"

Il giovane attaccante Tommaso Rubino, di proprietà della Fiorentina e per il secondo anno di fila in prestito alla Carrarese, non è ancora sceso in campo in queste prime giornate di Serie B.

L'infortunio

Grande riserbo sulle condizioni fisiche del ragazzo classe 2006, che a sorpresa non è stato convocato per le prime due giornate di campionato. Nonostante la Carrarese non abbia pubblicato un bollettino ufficiale, la preoccupazione per l'entità dell'infortunio è stata ridotta dall'allenatore dei toscani.

Le parole del tecnico

Il tecnico Gabriele Cioffi, nella conferenza stampa della vigilia del match con l'Empoli, ha detto sulle condizioni fisiche del viola in prestito: "È una cosa meno preoccupante di quel che pensavamo, ma è fastidiosa. Specialmente allenandoci sul sintetico dobbiamo prenderci un paio di giorni in più."