Croci mattatore con l'Under 17: sigla una doppietta e riagguanta la Turchia
Buona reazione dell’Italia Under 17 nella prima sfida della Telki Cup. In Ungheria gli Azzurrini guidati da Manuel Pasqual pareggiano 3-3 contro la Turchia dopo un primo tempo complicato. I padroni di casa sbloccano il risultato già al 1’ con Yusuf Sivaslioglu e trovano il raddoppio al 25’ grazie a Kuzey Yildiz, mettendo l’Italia in seria difficoltà.
Croci dà il via alla rimonta
Nella ripresa, però, la squadra di Pasqual cambia passo e trova la forza per rimettere in equilibrio la partita. Protagonista assoluto è Federico Croci: l’attaccante della Fiorentina accorcia al 51’, poi conquista il rigore che Gabriele Borsa trasforma al 57’ per il 2-2. La Turchia torna subito avanti, ma al 73’ Croci completa la sua doppietta con un destro dal limite che vale il definitivo 3-3. Nel finale l’Italia prova anche a conquistare l’intera posta, sfiorando il gol del sorpasso.
Gli altri viola in Nazionale
Va ricordato che tra i convocati degli azzurri figurano anche i giocatori della Fiorentina Mattia Barbone, Lorenzo Bernamonte ed Egharevba. Il prossimo appuntamento per gli Azzurrini è fissato per venerdì 28 agosto alle 15:15, quando affronteranno l’Arabia Saudita.