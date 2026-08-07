Ritorni: "Bellissimo vedere Croci sempre in prima squadra, ora va gestito piano piano. Chi meglio della Fiorentina può farlo? Kayode..."

Il talent scout Andrea Ritorni è intervenuto a Toscana TV per parlare della Fiorentina e del “suo” talento Federico Croci: “Vedere un classe 2010 fare tutta la pre-season con la prima squadra e in campo nelle amichevoli è veramente bellissimo, una grande emozione. Ha avuto lo spazio dovuto e si è fatto trovare preparato tutte le volte. Naturalmente il suo percorso di crescita va gestito piano piano: chi meglio della Fiorentina e dei mister Grosso e Andreazzoli possono capirlo? Lo sapranno dosare”.

“Grosso e Andreazzoli sapranno dosare Croci. Che emozione vederlo lì, corona un sogno”

“Pensare che tre anni fa Federico era semplicemente nelle giovanili, poi ha completato la scalata con Torneo di Viareggio ed Europeo Under 17… penso che sia il coronamento di un sogno, per lui ma anche per noi e per la Fiorentina. Seguiamo il ragazzo dal punto di vista mentale, psicologico e tecnico”.

“Fiorentina artefice di un cambio di rotta. Auguri a Kayode”

Rimanere cauti? “Ce lo siamo già detto diverse volte. Ora c'è un'inversione di rotta sui giovani, vedi bene che la Fiorentina ne è l'artefice con il direttore Paratici. Il calcio però è come la vita: ti dà e ti toglie in un secondo. Quindi avere un profilo basso e arrivare pian piano sia la cosa buona per far venire fuori questi giovani. Kayode? Gli faccio gli auguri per la nascita della figlia Amelie durante la scorsa settimana. Se li merita per il calciatore ma soprattutto per l'uomo che è. Alla Fiorentina è stato molto bravo, Aquilani lo ha fatto crescere tanto. Ora migliora botta dopo botta”.