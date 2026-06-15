Ritorni: "L'Inghilterra è la scarpa perfetta per Kayode. Vi svelo i segreti di Federico Croci"

Questo pomeriggio il noto procuratore Andrea Ritorni, che oltre all'ex viola Kayode segue anche il gioiello del settore giovanile della Fiorentina Federico Croci, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del giovane attaccate classe 2010.

“La certezza ovviamente non ce l’ha nessuno, ma mi aspettavo che Michael riuscisse ad imporsi in questo modo in Premier League: ma so anche che potrebbe ambire a step tu importante. Lui è tranquillo e sereno, ha fatto un ultimo campionato davvero protagonista ed il prossimo anno dei grassi sicuramente, cercando chiaramente di fare cose migliori. Sono convinto e sicuro che l’Inghilterra sia la scarpa giusta per il suo piede. Tra un mese e mezzo ci sarà la nascita della sua primogenita, sta attendendo questo grande evento con la entusiasmo assieme alla compagna. Si sta godendo questo momento fantastico della della sua carriera, si apre per quello che ha fatto finora ma anche per quello che dovrà fare in futuro”.

“Il segreto di Croci è la sua famiglia”

“A parte il fatto che ha dietro di sé una famiglia fantastica, che mi ha invitato anche a cena in occasione dei festeggiamenti di venerdì sera a Subbiano: ormai tra noi c’è un vero e proprio rapporto di amicizia. È un ragazzo fantastico anche perché ha questa fortuna. L’importante ora lui è, siccome lui è nell’occhio del ciclone positivamente, che rimanga sempre coi piedi per terra e molto umile: anche se oggettivamente, da sotto l’età, e ultimamente spacca in due le partite. Sappiamo che il calcio ti dà tanto, ma allo stesso tempo sei che sei arrivato ti può togliere tutto subito subito".

“L'umiltà è alla base di ogni grande calciatore, e lui lo sa”

Ha anche aggiunto: "Il ragazzo adesso sta facendo molto bene, con un percorso calcistico ottimale, ma anche lui sa che la storia è ancora lunga: tutte le ottime cose che ha fatto, purché grandiose, non significano niente se non lavori a testa basta quotidianamente. Avrà bisogno di serietà e dedizione, cose che finora lo hanno contaddistinto in tutto, cercando di migliorare anno dopo anno per arrivare al top. L’umiltà, e tenere calmi gli anime resta comunque la cosa più importante e precauzionale da fare per noi procuratori”.

“Ad Agosto sarà aggregato alla Primavera”

Due parole anche su suo futuro: “Durante la prossima stagione verrà aggregato alla rosa della primavera viola. E’ un ragazzo molto contento di restare a Firenze, dove ha ammesso di aver trovato il suo habitat perfetto, sia con la società che con lo staff. Quest’anno ha avuto tanti allenatori, giocando tra varie selezioni della Fiorentina e della nazionale stessa. Adesso è il momento conclusivo della stagione: mercoledì giocherà probabilmente l’ultima partita con l’under 17, ultima perché ha perso l’andata delle semifinali scudetto 5-2. Lui sarà presente al ritorno e una volta sarà finita la stagione, con la famiglia si ricaricherà al mare per iniziare al meglio la prossima stagione”.

“Ecco il suo ruolo in campo qual è”

Ha poi concluso facendo chiarezza sul ruolo del ragazzo: “Lui è un attaccante, ma può fare anche l’esterno e il falso nove. Può giocare sotto punta, con un riferimento davanti, ma può fare anche la seconda: è molto utile come giocatore, e oltre a fare i goal fa anche molti assi per i compagni”.