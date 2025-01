I problemi di Colpani possono sbloccare Palladino: dalla Lazio alla Lazio, può arrivare la seconda strambata del tecnico viola

La sfida d'andata è ricordata da tutti come quella della (prima) svolta, che risolse un avvio molto complicato di stagione: difesa a tre in soffitta e da lì la Fiorentina prese il volo. Un girone dopo Palladino è sul punto di arrivare alla seconda strambata tattica, proprio in occasione della sfida con la Lazio. A contribuire anche i problemi fisici di Colpani, l'elemento più discusso del 4-2-3-1. Domani sera all'Olimpico quindi possibile svolta verso il centrocampo a tre, con Folorunsho e Mandragora ad accompagnare Adli.

