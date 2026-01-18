Scontri tra tifosi viola e giallorossi in autostrada: la ricostruzione dell'accaduto

Sono numerosi i tifosi della Fiorentina pronti a seguire la squadra a Bologna in una trasferta particolarmente delicata per diversi motivi, sia sportivi che ambientali. Il clima però che accompagna il viaggio non è dei più sereni.

Scontri in autostrada

Viene reso noto infatti di alcuni scontri avvenuti in autostrada nelle ultime ore, che hanno coinvolto i tifosi viola. Gli episodi di tensione hanno immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute per riportare la calma.

I tifosi della Roma sono diretti a Torino

Gli ultrà viola si sono infatti scontrati all'altezza di Casalecchio con i tifosi della Roma, diretti a Torino per la gara in programma alle ore 18:00. Gli scontri hanno provocato notevoli disagi alla viabilità, con il blocco totale di un tratto dell’autostrada.