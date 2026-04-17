La Fiorentina affronterà la peggior squadra dei top 5 campionati europei per produzione offensiva

C'è una curiosità che riguarda in primis la prossima avversaria della Fiorentina. Dopo l'eliminazione dalla Conference League, la squadra di mister Vanoli scenderà in campo lunedì sera a Lecce in uno scontro salvezza importantissimo per i padroni di casa.

Lecce-Fiorentina: Vanoli sfiderà la peggior squadra d'Europa per un dato offensivo

I giallorossi sono una squadra ancora fortemente invischiata (insieme alla Cremonese) nella lotta per non retrocedere. C'è un motivo principale, ovvero la sterilità offensiva: pochi interpreti incidono (ad esempio Stulic), ma soprattutto arrivano davvero poche opportunità.

Di Francesco e i suoi soffrono in zona offensiva

Come riporta Avanti Lecce su Instagram, il Lecce ha prodotto solo 27,44 xG (gol attesi) in 32 partite: è il dato peggiore per quanto riguarda le 96 squadre dei top 5 campionati europei. E la statistica è comunque migliore dei gol effettivamente segnati, solo 21 (peggior attacco in campionato).