La Fiorentina segue Arthur Theate ed è tornata con insistenza su Aster Vranckx. Sui due calciatori belgi, è intervenuto l'esperto di calcio internazionale Alec Cordolcini a Radio Bruno Toscana, iniziando da Theate: “Ha disputato un Europeo più che buono. Il Belgio non mi convince come collettivo, è stato controproducente insistere su Lukaku e in attacco i problemi si sono palesati. Ma non mi è dispiaciuto a livello difensivo e Theate, insieme a Faes, non ha certamente sfigurato”.

“Theate? Prende in considerazione la Serie A”

Sulle possibilità di approdo alla Fiorentina: “C’è stata un’intervista su un settimanale belga poco prima dell’Europeo, dove ha ribadito chiaramente che ritornare in Serie A è un’opzione che prenderebbe fermamente in considerazione. E non considera l’Italia un passo indietro rispetto alla Ligue 1”.

“Ben venga Vranckx, ma da titolare”

Su Vranckx: “All’Europeo c’è andato consapevole che non avrebbe avuto spazio. Ha 22 anni, ma sembra già ‘vecchio’, nel senso che quasi ci si dimentica di lui visto che è in circolo già da tante stagioni. Sembra quasi che si sia fermato, anche al Milan non ha lasciato grandissime tracce. Però l’età depone a suo favore, sarebbe bello rivederlo in Serie A in una squadra pronta a dargli la maglia da titolare”.