Palagi: "Per anni la Fiorentina è stata portata a spasso per Firenze, prima con Renzi e poi con Nardella. Il Padovani..."

Il Vice capogruppo del Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune al Comune di Firenze Dmitrij Palagi ha parlato durante il Consiglio Comunale a Palazzo Vecchio del tema stadio Padovani. Queste le sue parole:

“La sorpresa che abbiamo appreso stamani è che nella documentazione del Comune di Firenze per il restyling del Padovani, c’è anche la possibilità di adeguare lo stadio per le partite di Serie A, spendendo ben oltre i 10 milioni messi a bilancio per la ristrutturazione. Per anni, prima con Renzi poi con Nardella si è portato a spasso la Fiorentina per Firenze con il tema stadio. Si fa un investimento sul Padovani pensando al calcio, senza sapere cosa vuol fare ACF”.