Padovani: Servono Quattro milioni da parte della Fiorentina. Ed entro trenta giorni...

Il Comune di Firenze ha avviato la procedura per ristrutturare lo stadio del rugby, il ‘Padovani’. Un'operazione questa da dieci milioni di euro che serviranno per costruire una nuova tribuna permanente da settemila posti e per porre così le basi per ospitare le gare della Fiorentina quando al Franchi ci saranno i lavori.

4 milioni di spesa per il club

Ma per adeguarlo alle gare della Serie A, si legge sul Corriere Fiorentino, serviranno altri 4,4 milioni di euro per l'installazione delle tribune provvisorie che serviranno a portare la capienza a 16 mila posti. Spese queste che dovranno essere a carico della stessa Fiorentina se verrà scelta questa come sede delle partite interne gigliate.

Domande di partecipazione

Intanto, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovranno arrivare le domande di partecipazione, affinché Palazzo Vecchio possa avviare il cosiddetto ‘dialogo competitivo' e si possa redigere la documentazione tecnica da porre a gara.