Ceccarini: "Nei prossimi giorni finalmente il rinnovo di Mandragora, ecco il nuovo ingaggio. La Fiorentina si aspetta la svolta da Fagioli"
Si è trascinata per le lunghe in estate ma i gol di inizio stagione forse hanno dato l'input definitivo per giungere al rinnovo di contratto di Rolando Mandragora, che allungherà di un altro anno la sua permanenza a Firenze, come riportato da Niccolò Ceccarini su Tmw:
“Infine la Fiorentina. Nei prossimi giorni si concretizzerà il rinnovo di Mandragora che firmerà fino al 2028 con un ingaggio di 1,8 milioni di euro più bonus. Tutto fermo invece il discorso per quello di Dodo. Difficile che a breve possano esserci passi in avanti. La società viola si aspetta molto da Fagioli. Il centrocampista ex Juventus non sta vivendo un grande momento. Dalle sue giocate dipendono molto le fortune della Fiorentina. E per questo società e allenatore si aspettano una svolta. Da capire se nella sessione invernale verrà inserito un giocatore in questo settore considerata anche la possibile partenza di Richardson”.