I convocati della Fiorentina: Confermate le due pesanti assenze. Colpani continua a marcare visita

La Fiorentina ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la partita di domani contro l'Empoli, valida per la 34sima giornata di Serie A.

Assenze pesanti

Confermate le assenze di Dodo, operatosi ieri per appendicite, e di Kean, ancora a Parigi per motivi familiari. Ancora assente anche Colpani, ormai out da un bel pezzo per un problema ad un piede.

La lista dei convocati

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) CAPRINI Maat Daniel

4) CATALDI Danilo

5) COMUZZO Pietro

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FAGIOLI Niccolò

8) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael

9) GOSENS Robin Everardus

10) GUDMUNDSSON Albert

11) MANDRAGORA Rolando

12) MARÍ VILLAR Pablo

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) NDOUR Cher

16) PARISI Fabiano

17) PONGRAČIĆ Marin

18) RANIERI Luca

19) RICHARDSON Michael Amir Junior

20) TERRACCIANO Pietro (P)

21) ZANIOLO Nicolò