L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha chiuso bene il suo 2023, con la prestazione positiva contro il Torino. Adesso lo aspettano la Costa d'Avorio e la Coppa d'Africa. Lo stesso destino di Nzola? Probabilmente no.

Nzola-Angola al braccio di ferro

Il Corriere dello Sport-Stadio ricorda correttamente i ripetuti e numerosi “no grazie” di Nzola alla sua Nazionale, l'Angola. Le volontà del centravanti sono chiarissime, espresse anche da Italiano: “La sua volontà è quella di rimanere a Firenze per lavorare con noi e darci una mano. Ma vedremo quali saranno le decisioni finali”.

Spettro squalifica? Sì, però…

La squalifica, per Nzola, è quanto di più scontato in Nazionale. La FIFA può decidere di squalificarlo anche per quanto riguarda i club, quindi con la Fiorentina, ma è un caso che non vede precedenti e che, invece, necessita di tempi non brevi prima di una decisione ufficiale. Nzola, comunque, non è solo: anche Samassa (portiere maliano) e Mejbri (centrocampista tunisino del Manchester United) hanno rifiutato la Coppa d'Africa.