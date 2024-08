Fiorentina in cima alla lista di McKennie

Secondo quanto riporta il sito statunitense ESPN.com, la Fiorentina resta ancora la destinazione più concreta per il futuro del centrocampista classe '98 della Juventus Weston McKennie. La Fiorentina è molto interessata al centrocampista, che ha detto no ad alcune proposte dall'Inghilterra (Aston Villa ed Everton) e che non gradirebbe le opzioni che portano in Germania o addirittura in MLS.

Operazione legata a quella di Nico Gonzalez

L'opzione Fiorentina sarebbe la preferita anche del giocatore in esubero dalla Juventus, ma il suo eventuale approdo in viola è legato all'operazione Nico Gonzalez. Solo se si dovesse sbloccare l'operazione legata all'argentino, allora anche quella per l'americano potrebbe davvero prendere corpo e decollare fino al suo approdo al Franchi. Senza dimenticare poi il discorso ingaggio del calciatore americano, tutto da definire considerate le alte richieste del centrocampista di Fort Lewis.