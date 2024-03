Italiano: "Ci sarà spazio per tutti, l'anno scorso questo ha fatto la differenza. Comuzzo farà parlare di sé"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato l’avvicinamento alla gara di domani, contro il Maccabi Haifa, in conferenza stampa: “Nelle ultime quattro partite ci siamo comportati bene, tolto il recupero a Bologna. Siamo reduci da una grande prestazione in casa contro la Lazio, sono arrivate partite con efficienza tecnica diversa rispetto a gennaio. Abbiamo avuto rientri che ci mancavano tanto. Cerchiamo continuità di prestazioni, mancano due mesi e mezzo difficili. Vogliamo tornare a quel periodo dell’anno scorso dove vincevamo e stavamo bene”.

“Vedrete, Comuzzo farà parlare di sé”

Su Comuzzo: “Ha grandi margini di crescita, vedrete che farà parlare di sé. Poi è stata fatta questa scelta di tenerlo come quarto centrale, sa che può esserci spazio in qualsiasi momento. Domani è importante per noi, andrà in campo la squadra migliore per fare risultato. Il premio l’ha avuto con la permanenza in pianta stabile in prima squadra”.

“Ci sarà spazio per tutti”

Sulle rotazioni: “Ci sarà spazio per tanti, anche per tutti. Abbiamo dimostrato in passato che coinvolgere tutti porti risultato, sarà così. Ci sono troppe partite ravvicinate; tra viaggi e poco tempo per recuperare energie, tutti devono farsi trovare pronti. L'anno scorso questo ha fatto la differenza. I ragazzi sanno cosa penso”.