Colpani è trattato dalla Fiorentina e Nesta decide di non prenderlo in considerazione per l'amichevole di oggi

Il Monza è sempre più vicino a perdere Andrea Colpani. Il trequartista italiano non si è ancora mai allenato con la squadra di Nesta, anche se dalla Brianza si parla di alcuni problemi fisici.

Colpani nemmeno in panchina

Fatto sta che, anche per l'amichevole di oggi pomeriggio, contro il Palermo, il centrocampista non figura nemmeno fra i convocati. La panchina dei lombardi, infatti, non lo annovera fra le fila dei ragazzi di Nesta. Colpani dunque non metterà piede in campo neanche oggi.

La trattativa va avanti

La trattativa con la Fiorentina va infatti avanti e nei prossimi giorni ci sarà un incontro fra Galliani e la dirigenza viola. Intanto, Colpani ha parlato con il suo agente, Tinti, per definire le cifre del suo imminente passaggio in Viola.