De Laurentiis: "Supercoppa? Se i campi non sono all'altezza, non mando il Napoli"

Ancora nuvole nere intorno alla prossima Supercoppa Italiana che verrà giocata in Arabia Saudita e che vedrà ai nastri di partenza anche la Fiorentina.

DeLa non è convinto (ancora)

I viola dovrebbero giocare la prima semifinale contro il Napoli. Utilizziamo il condizionale perché il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis non è ancora convinto pienamente della situazione campi.

Problema campi

"Se i campi di allenamento non sono all'altezza, non mando il Napoli" ha detto il numero uno dei partenopei. Oggi una delegazione della società campana partirà verso il Medio Oriente per effettuare sopralluoghi sul posto.