La probabile formazione della Fiorentina: Biraghi si riprende la sua fascia. Ballottaggio aperto sulla trequarti

Inizia ufficialmente questa sera il cammino europeo della Fiorentina in Conference League. Avversario i belgi del Genk, probabilmente la squadra più temibile del girone dei Viola di Italiano. Mister che dovrebbe ripartire con l'ormai consueto 4-2-3-1, con Christensen in porta (per far rifiatare Terracciano), Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa.

A centrocampo, invece, ritroverà spazio Arthur, insieme a Mandragora; davanti a loro agirà uno fra Barak e Infantino, vista l'assenza di Bonaventura. Davanti, poi, Beltran dovrebbe partire dal primo minuto, così come Gonzalez e uno fra Kouame e Brekalo, con l'ivoriano nettamente favorito per una maglia da titolare. Di seguito il probabile undici della Viola:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Barak/Infantino, Kouame, Beltran.